Мишустин назвал приоритет для российских дипломатов
Расширение торгово-экономического партнерства России с «дружественными» странами — приоритет российских дипломатов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником.
«Особенно востребовано дипломатическое содействие в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за рубежом», — уточнил Мишустин. Он добавил, что российское председательство открывает новые возможности для экономических инициатив в рамках СНГ и БРИКС в 2024 году.
Помимо этого, по мнению Мишустина, дипломатам необходимо добиваться обеспечения прав россиян за рубежом и укреплять позиции русского языка и российской культуры в мире.
В заключение премьер-министр пожелал всем работникам министерства иностранных дел России крепкого здоровья, счастья и благополучия.
10 февраля в России празднуют День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.
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