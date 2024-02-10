Мишустин назвал приоритет для российских дипломатов

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Расширение торгово-экономического партнерства России с «дружественными» странами — приоритет российских дипломатов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником.

«Особенно востребовано дипломатическое содействие в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за рубежом», — уточнил Мишустин. Он добавил, что российское председательство открывает новые возможности для экономических инициатив в рамках СНГ и БРИКС в 2024 году.

Помимо этого, по мнению Мишустина, дипломатам необходимо добиваться обеспечения прав россиян за рубежом и укреплять позиции русского языка и российской культуры в мире.

В заключение премьер-министр пожелал всем работникам министерства иностранных дел России крепкого здоровья, счастья и благополучия.

10 февраля в России празднуют День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.