В двух округах Белгорода объявили ракетную опасность
В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгорода объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в телеграм-канале.
Администрация Белгорода призвала жителей не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.
С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. По данным Минобороны России, огонь по городу вели из РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 14 снарядов. Погибли семь человек, 19 пострадали.
Ночью 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины сел Глотово и Безымено в Грайворонском городском округе. Один снаряд разорвался перед машиной на трассе, водитель получил контузию, его госпитализировали. Также в результате атаки линия электропередачи получила повреждения, из-за чего несколько жителей Безымено временно остались без электроэнергии.
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