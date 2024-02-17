Мэрия Белгорода: в Губкинском и Старооскольском округах — ракетная опасность

В двух округах Белгорода объявили ракетную опасность

В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгорода объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

Администрация Белгорода призвала жителей не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. По данным Минобороны России, огонь по городу вели из РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 14 снарядов. Погибли семь человек, 19 пострадали.

Ночью 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины сел Глотово и Безымено в Грайворонском городском округе. Один снаряд разорвался перед машиной на трассе, водитель получил контузию, его госпитализировали. Также в результате атаки линия электропередачи получила повреждения, из-за чего несколько жителей Безымено временно остались без электроэнергии.