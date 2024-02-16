Гладков: ВСУ обстреляли два села в Белгородской области, пострадал один человек

Гладков сообщил об обстреле двух сел со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины обстреляли окраины сел Глотово и Безымено в Грайворонском городском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Один снаряд разорвался перед машиной на трассе, водитель получил контузию, его доставили в больницу. У автомобиля выбито лобовое стекло. Также повреждена линия электропередачи, несколько жителей села Безымено на время остались без электроэнергии.

Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Днем 16 февраля, по словам Гладкова, украинский дрон-камикадзе атаковал село Пороз в этом округе. В результате повреждения получил инфраструктурный объект связи, никто не пострадал.

Несколькими часами позже, сообщил губернатор, обстрелу подверглось село Колотиловка в Краснояружском районе (граничит с Сумской областью). В частном доме выбило окно, никто не пострадал.

Накануне, 15 февраля, ВСУ обстреляли Белгород. По данным Минобороны России, огонь по городу вели из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В военном ведомстве добавили, что 14 снарядов были уничтожены средствами ПВО. Погибли семь человек, 19 пострадали.