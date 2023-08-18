branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Кейн установил рекорд в дебютном матче чемпионата Германии Спорт, 00:09
ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, но решил держать ее в секрете Политика, 00:04
Неймар ворвался в топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 00:00
Как японские компании разбогатели на преступлениях Второй мировой Pro, 00:00
В Twitter запретят блокировать других пользователей Технологии и медиа, 18 авг, 23:51
Шольц заявил, что на Украине «нет и не будет» немецких военных Политика, 18 авг, 23:35
Венгрия допустила импорт российского газа полностью по «Турецкому потоку» Политика, 18 авг, 23:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Донецке три человека погибли при детонации кассетного боеприпаса Политика, 18 авг, 22:54
Bloomberg узнал причину отказа властей от ужесточения валютного контроля Финансы, 18 авг, 22:47
В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне Общество, 18 авг, 22:36
В Подмосковье нашли мертвым кинокритика Алексея Медведева Общество, 18 авг, 22:12
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 18 авг, 22:07
В Сочи выявили нарушения в бассейне, где отравились дети Общество, 18 авг, 21:45
«Рубин» одержал первую победу после возвращения в Российскую премьер-лигу Спорт, 18 авг, 21:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц заявил, что на Украине «нет и не будет» немецких военных

Канцлер Германии Шольц: на Украине нет и не будет немецких военных
Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине нет и не будет немецких военных, заверил канцлер Германии Олаф Шольц во время дискуссии, которую проводила газета Augsburger Allgemeine.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Германия втянута в конфликт на Украине, канцлер ответил, что старается не допустить этого. «Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Шольца, немецкое правительство продолжит поддерживать Киев, в том числе поставками вооружений, что являлось табу, «ведь Германия в последние десятилетия за редким исключением не поставляла оружие в зоны конфликтов». Однако он отметил, что, принимая каждое решение, власти учитывают, может ли дальнейшее развитие противостояния привести к столкновению России и НАТО. Для этого Берлин следит за тем, что делают союзники, поскольку «действия в одиночку не подходят Германии с ее историей».

13 августа Шольц допустил, что Германия может отправить Украине крылатые ракеты Taurus, выступив при этом за продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Российские власти утверждают, что поставки западного оружия Украине свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, а также не способствуют урегулированию.

Теги
Персоны
Германия Украина Олаф Шольц
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Материалы по теме
В Кремле прокомментировали нежелание Шольца идти в Альпы с Путиным
Политика
Шольц объяснил нежелание Германии поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus
Политика
Шольц назвал Украину самостоятельным государством во времена СССР
Политика