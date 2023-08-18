Канцлер Германии Шольц: на Украине нет и не будет немецких военных

Шольц заявил, что на Украине «нет и не будет» немецких военных

На Украине нет и не будет немецких военных, заверил канцлер Германии Олаф Шольц во время дискуссии, которую проводила газета Augsburger Allgemeine.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Германия втянута в конфликт на Украине, канцлер ответил, что старается не допустить этого. «Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Шольца, немецкое правительство продолжит поддерживать Киев, в том числе поставками вооружений, что являлось табу, «ведь Германия в последние десятилетия за редким исключением не поставляла оружие в зоны конфликтов». Однако он отметил, что, принимая каждое решение, власти учитывают, может ли дальнейшее развитие противостояния привести к столкновению России и НАТО. Для этого Берлин следит за тем, что делают союзники, поскольку «действия в одиночку не подходят Германии с ее историей».

13 августа Шольц допустил, что Германия может отправить Украине крылатые ракеты Taurus, выступив при этом за продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Российские власти утверждают, что поставки западного оружия Украине свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, а также не способствуют урегулированию.