В Брянской области сбили разведывательный беспилотник ВСУ

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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны», — написал он.

Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте работают оперативные службы.

После начала военной операции на Украине Брянская область наравне с другими приграничными регионами России регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ.

13 февраля украинские военные атаковали область с помощью дрона, силы ПВО перехватили его над Стародубским округом, сообщил губернатор.

Тремя днями ранее в регионе сбили 5 БПЛА самолетного типа. 9 февраля также была пресечена попытка нанесения удара с помощью беспилотника.

6 февраля ВСУ ударили по центру села Сушаны, частичные повреждения получила энергетическая есть.