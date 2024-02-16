В Брянской области сбили разведывательный беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны», — написал он.
Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте работают оперативные службы.
После начала военной операции на Украине Брянская область наравне с другими приграничными регионами России регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ.
13 февраля украинские военные атаковали область с помощью дрона, силы ПВО перехватили его над Стародубским округом, сообщил губернатор.
Тремя днями ранее в регионе сбили 5 БПЛА самолетного типа. 9 февраля также была пресечена попытка нанесения удара с помощью беспилотника.
6 февраля ВСУ ударили по центру села Сушаны, частичные повреждения получила энергетическая есть.
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»
Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий
Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео
⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»
Венгрия заблокировала
13-й пакет санкций против России. Подробности
Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка
В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает
В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри