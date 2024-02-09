Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

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В Брянской области пресекли попытку удара украинского БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал губернатор в своем телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные службы, уточнил Богомаз.

Брянская область находится на границе с Украиной. После начала специальной военной операции на регион неоднократно были совершены попытки ударов со стороны ВСУ. 5 февраля над Брянской областью сбили три украинских беспилотника. Столько же БПЛА было уничтожено в регионе 30 января 2023 года.

С 3 февраля 2023 года в Брянской области бессрочно установили высокий уровень террористической опасности.