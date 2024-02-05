 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью

Минобороны: средства ПВО пресекли атаку беспилотника ВСУ над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства ПВО уничтожили в Брянской области украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

О пострадавших и разрушениях в военном ведомстве не сообщили.

Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью
Политика

В ночь на 5 февраля над Брянской областью средства ПВО сбили пять беспилотников. Пострадавших и разрушений не было.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников или обстрелах со стороны Украины.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
беспилотники Брянская область Военная операция на Украине Минобороны
Материалы по теме
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта
Политика
Богомаз сообщил о пятом сбитом беспилотнике за ночь
Политика
Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Хаснуллин назвал условие восстановления Лисичанска по примеру Мариуполя Общество, 16:52
Вице-чемпиона России по дзюдо дисквалифицировали за средство от бесплодия Спорт, 16:51
Путин назначил экс-губернатора от ЛДПР гендиректором МИДа Политика, 16:41
В реестр экстремистов внесли журналистов, мэра Днепра и экс-спикера ВСУ Политика, 16:37
«Автотор» объявил о создании собственного бренда машин Авто, 16:32
«Яндекс» создаст фонд совладельцев для менеджеров Бизнес, 16:26
Хамовники возглавили столичный рейтинг по снижению цен на премиальные ЖК Недвижимость, 16:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Венгрии сорвалось заседание парламента по заявке Швеции в НАТО Политика, 16:17
Genesis запросила разрешения на продажу паев биткоин-ETF на $1,6 млрд Крипто, 16:16
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью Политика, 16:10
Bloomberg узнал, что Кремль обсуждает возможное интервью Путина Карлсону Политика, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
На главреда «Псковской губернии» завели второе уголовное дело Общество, 16:01
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 16:01