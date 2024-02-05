Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
Российские средства ПВО уничтожили в Брянской области украинский беспилотник, сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
О пострадавших и разрушениях в военном ведомстве не сообщили.
В ночь на 5 февраля над Брянской областью средства ПВО сбили пять беспилотников. Пострадавших и разрушений не было.
Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников или обстрелах со стороны Украины.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности