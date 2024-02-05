Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью

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Российские средства ПВО уничтожили в Брянской области украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

О пострадавших и разрушениях в военном ведомстве не сообщили.

В ночь на 5 февраля над Брянской областью средства ПВО сбили пять беспилотников. Пострадавших и разрушений не было.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников или обстрелах со стороны Украины.