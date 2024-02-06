Богомаз сообщил об ударе по центру села Сушаны
Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Сушаны в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он не уточнил, какой тип вооружений применялся для атаки — артиллерия или беспилотники.
«ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане. Пострадавших нет», — написал глава региона.
Богомаз уточнил, что из-за удара было частично нарушено энергоснабжение.
Приграничные населенные пункты Брянской области регулярно подвергаются обстрелам.
В ночь на 5 февраля губернатор сообщил, что в регионе сбили пять дронов за ночь. Пострадавших и разрушений тогда не было.
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