Богомаз сообщил об ударе по центру села Сушаны

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Сушаны в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он не уточнил, какой тип вооружений применялся для атаки — артиллерия или беспилотники.

«ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане. Пострадавших нет», — написал глава региона.

Богомаз уточнил, что из-за удара было частично нарушено энергоснабжение.

Приграничные населенные пункты Брянской области регулярно подвергаются обстрелам.

В ночь на 5 февраля губернатор сообщил, что в регионе сбили пять дронов за ночь. Пострадавших и разрушений тогда не было.