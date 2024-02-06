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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об ударе по центру села Сушаны

Богомаз: ВСУ нанесли удар по центру села Сушаны в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Сушаны в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он не уточнил, какой тип вооружений применялся для атаки — артиллерия или беспилотники.

«ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане. Пострадавших нет», — написал глава региона.

Богомаз уточнил, что из-за удара было частично нарушено энергоснабжение.

Богомаз сообщил о пятом сбитом беспилотнике за ночь
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Приграничные населенные пункты Брянской области регулярно подвергаются обстрелам.

В ночь на 5 февраля губернатор сообщил, что в регионе сбили пять дронов за ночь. Пострадавших и разрушений тогда не было.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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