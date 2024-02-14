Обломки летели с крыши: как всю ночь в Анапе тушили многоэтажку
В Анапе всю ночь горела крыша многоэтажного дома. Пожар в доме начался поздно вечером 13 февраля. Вспыхнула мансарда, надстроенная над домом. Площадь пожара составила порядка 1 тыс. кв. м.
Из здания эвакуировали 440 жильцов, из которых 112 — дети. В городе организовали три пункта временного размещения для погорельцев вместимостью 360 человек. Также пожарные спасли из дома домашних животных. Во время пожара с крыши здания вниз падали горящие обломки, видно на опубликованном видео.
Сам дом строился без проектной и разрешительной документации. Но здание ввели в эксплуатацию по решению Анапского городского суда, который в 2011 году признал за людьми право собственности на жилые помещения.
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