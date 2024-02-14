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Пожар в многоэтажке в Анапе потушили спустя 10 часов

МЧС: пожар в многоэтажке в Анапе полностью потушили

Пожар в многоэтажке в Анапе полностью потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

На ликвидацию возгорания ушло около 10 часов. Информация о пожаре в 11-этажном доме № 9 на улице Объездная поступила в МЧС в 17:44 мск 13 февраля. Горела мансарда, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Спасатели эвакуировали из здания 440 человек, в том числе 112 детей. Пострадал один человек. Сотрудники МЧС также спасли двух домашних животных — котов с кличками Семен и Веня.

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Фото:Юрий Озаровский / РИА Новости

В администрации Краснодарского края рассказали, что многоэтажка была построена без проектной и разрешительной документации. Мэрия неоднократно обращалась из-за здания в суд, в том числе с требованиями, касающимися пожарной безопасности, но все заявления были отклонены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

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