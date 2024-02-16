 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ объявил о досрочном завершении финансового оздоровления «Уралсиба»

ЦБ: финансовое оздоровление банка «Уралсиб» завершено досрочно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Финансовое оздоровление банка «Уралсиб», направленное на предупреждение его банкротства, завершено досрочно, сообщила пресс-служба Банка России.

«Банк России принял решение досрочно завершить проведение мер по предупреждению банкротства банка «Уралсиб» <...>. Все мероприятия, предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка <...>, выполнены», — сказано в заявлении Центробанка.

Регулятор отметил, что по итогам выполнения плана удалось восстановить устойчивое финансовое положение «Уралсиба», улучшить качество его активов и сформировать резервы по их проблемной части.

«Уралсиб» выполняет обязательные нормативы, установленные Центробанком, и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора, добавили в пресс-службе.

Канада ввела санкции против «Уралсиба», «Росбанка» и «Интерроса»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Банк России объявил о санации «Уралсиба» в ноябре 2015 года. ЦБ тогда пояснил, что вынужден был пойти на подобные меры из-за падения стоимости активов банка, в том числе и земельных участков. Зампред регулятора Михаил Сухов сообщил РБК, что владелец Николай Цветков в течение года до объявления о санации внес в банк активы и деньги на 20 млрд руб., но этого оказалось недостаточно. Инвесторы, с которыми тот вел переговоры, по словам Суханова, не готовы были инвестировать в «Уралсиб» на рыночных условиях без помощи Центробанка.

Санатором «Уралсиба» стал бизнесмен Владимир Коган. Летом 2019 года он умер после инсульта, вместо него банк возглавил его сын Евгений. Наследником пакета в «Уралсибе» семья выбрала вдову Владимира Когана Людмилу, она получила 81,81% акций банка. ЦБ в апреле 2020-го утвердил ее в роли нового санатора.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Уралсиб ЦБ санация
Материалы по теме
Канада ввела санкции против «Уралсиба», «Росбанка» и «Интерроса»
Политика
Совкомбанк купил бывшую страховую компанию «Уралсиба»
Финансы
«Уралсиб» сообщил о взломе соцсетей банка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16:45
Создайте атмосферу «легкого голода»: как мотивировать детей Pro, 17:55
В больнице заявили о получасовых попытках реанимировать Навального Политика, 17:55
Какие инструменты помогают привлечь онлайн-покупателя РБК и Яндекс, 17:50
Газпромбанк нарастил портфель средств физлиц в 1,5 раза в 2023 году Пресс-релиз, 17:49
ЦБ объявил о досрочном завершении финансового оздоровления «Уралсиба» Финансы, 17:48
Род Стюарт выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе за $74 млн Недвижимость, 17:45
В конгрессе придумали альтернативный план помощи Украине и Израилю Политика, 17:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Минске раскрыли детали задержания диверсантов на границе с Украиной Политика, 17:41
Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали топ-5 акций по методу Баффета Инвестиции, 17:40
Путин заявил о способности России самой развивать необходимые технологии Экономика, 17:34
Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на €1,1 млрд Политика, 17:33
Как с помощью брендформас-маркетинга увеличить число лидов в 25 раз Pro, 17:32
Фигурист Алиев пожаловался на отсутствие мотивации на турнирах в России Спорт, 17:30
ЦБ предложил распространить льготы на все ИИС-3, открытые после 1 января Инвестиции, 17:18