ЦБ объявил о досрочном завершении финансового оздоровления «Уралсиба»

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Финансовое оздоровление банка «Уралсиб», направленное на предупреждение его банкротства, завершено досрочно, сообщила пресс-служба Банка России.

«Банк России принял решение досрочно завершить проведение мер по предупреждению банкротства банка «Уралсиб» <...>. Все мероприятия, предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка <...>, выполнены», — сказано в заявлении Центробанка.

Регулятор отметил, что по итогам выполнения плана удалось восстановить устойчивое финансовое положение «Уралсиба», улучшить качество его активов и сформировать резервы по их проблемной части.

«Уралсиб» выполняет обязательные нормативы, установленные Центробанком, и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора, добавили в пресс-службе.

Банк России объявил о санации «Уралсиба» в ноябре 2015 года. ЦБ тогда пояснил, что вынужден был пойти на подобные меры из-за падения стоимости активов банка, в том числе и земельных участков. Зампред регулятора Михаил Сухов сообщил РБК, что владелец Николай Цветков в течение года до объявления о санации внес в банк активы и деньги на 20 млрд руб., но этого оказалось недостаточно. Инвесторы, с которыми тот вел переговоры, по словам Суханова, не готовы были инвестировать в «Уралсиб» на рыночных условиях без помощи Центробанка.

Санатором «Уралсиба» стал бизнесмен Владимир Коган. Летом 2019 года он умер после инсульта, вместо него банк возглавил его сын Евгений. Наследником пакета в «Уралсибе» семья выбрала вдову Владимира Когана Людмилу, она получила 81,81% акций банка. ЦБ в апреле 2020-го утвердил ее в роли нового санатора.