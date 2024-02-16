Генштаб ВСУ заявил о маневрах «на угрожающих направлениях» у Авдеевки

Фото: Алина Смутко / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки, сообщил украинский Генштаб в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«На авдеевском направлении <...> осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — сказано в сообщении.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек, весной 2023 года подконтрольная Киеву администрация призвала жителей покинуть город.

Тяжелые бои за Авдеевку продолжаются с ноября 2023 года, однако в последние недели они стали еще интенсивнее, отмечала Financial Times (FT). Издание назвало город «воротами в Донецк», отметив, что потеря Авдеевки помешает попыткам ВСУ вернуть контроль над Донецком и лишит украинскую артиллерию возможности наносить удары по коммуникациям города.

О том, что в Авдеевке осуществляется «маневр войск», ранее сообщил командир оперативно-стратегической группы ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, в центре города идут ожесточенные бои, происходит плановое усиление подразделений.

Тарнавский отметил, что «подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев». «Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану», — подчеркнул он.

Генерал добавил, что Украина ценит «каждый клочок» территории, но наивысшей ценностью остается сохранение жизни украинских солдат.

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий также назвал ситуацию в городе «угрожающей и нестабильной». Украинские войска, с его слов, «вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые вводит противник».

В конце января президент Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. 15 февраля корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что «на севере Авдеевки уже развевается российский флаг».

Белый дом предупредил, что украинские силы могут потерять город. Из отчетов, которые Киев передает Вашингтону, следует, что обстановка в этом районе критическая, сообщили в американской администрации.