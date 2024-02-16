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Тяжелый транспортный дрон «Партизан» прошел первые летные испытания

Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» прошел первый этап летных испытаний

Тяжелый транспортный дрон «Партизан» прошел первые летные испытания
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Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» прошел первый этап летных испытаний, сообщил ТАСС руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

«Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА. — РБК) 16 февраля провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», — сказал он.

По словам Макеича, полет был пилотируемым и длился 20 минут. Беспилотник летел на высоте 200 м, развивая скорость от 50 до 200 км/ч.

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Пилотирование дрона потребовалось для обеспечения безопасности, также было необходимо снять полетные данные для обучения системы автоматического управления, уточнил собеседник агентства.

Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев отметил, что по итогам работ планируется создать универсальный летательный аппарат, пилотирование которого будет опциональным.

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«Благодаря наличию системы автоматического управления могут быть организованы как полностью автономные грузоперевозки в автономном режиме, так и перевозки пассажиров в пилотируемом режиме», — пояснил он.

О планах начать серийное производство тяжелых беспилотников «Партизан» в 2024 году ранее сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.

«Партизан» — это тяжелый транспортный беспилотник, предназначенный для перевозки грузов массой до 1 т на расстояния до 1 тыс. км. Дрон способен разгоняться до более чем 300 км/ч, взлетать и садиться на площадках размером 50 на 50 м.

Дрон разработан СибНИА по заказу ФПИ.

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