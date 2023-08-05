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В России начнут выпуск тяжелых дронов «Партизан»

Тяжелые беспилотники «Партизан» запустят в производство в 2024 году
Самолёт короткого взлёта и посадки&nbsp;&laquo;Партизан&raquo;
Самолёт короткого взлёта и посадки «Партизан» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Серийное производство тяжелых беспилотников «Партизан» планируют начать в 2024 году, сообщил Антон Рязанцев, председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами», передает «РБК Новосибирск».

Дроны «Партизан» создаются в Сибирском НИИ имени С.А. Чаплыгина с 2019 года. Два первых опытных образца этого беспилотника будут изготовлены в 2023 году.

«Партизан» может взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 м с высотой препятствий на границе до 15 м. Его дальность полета составит 1 тыс. км при максимальной скорости свыше 300 км/ч. При этом «Партизан» может нести до тонны полезной нагрузки.

Также в России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло». При его проектировании учли пожелания участников военной операции на Украине. Коптер будет иметь режим для ночного полета и применения в темное время суток. Эти беспилотники собираются делать почти полностью из российских комплектующих.

Теги
беспилотники производство серийное производство
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