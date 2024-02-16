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Мэр Магадана поручил подготовить поправки об усыплении бродячих животных

Мэр Магадана поручил подготовить поправки об усыплении опасных бродячих животных
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Мэр Магадана Юрий Гришан поручил правовому управлению муниципалитета подготовить поправки в региональный закон, разрешающие усыпление опасных бродячих животных. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Гришан отметил, что в городе несколько лет действует режим повышенной готовности из-за бродячих животных.

«Необходимы более действенные меры. В связи с этим я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность», — сказал он.

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Фото:DmyTo / Shutterstock

Как уточнили в мэрии Магадана, только с начала 2024 года в департамент ЖКХ поступило 138 заявок на отлов животных. С тех пор в городе отловили 37 бродячих особей. За тот же период от нападений животных без хозяев пострадали четверо горожан, включая ребенка.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года наделил регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей, подписав соответствующий закон. Теперь губернаторы и законодательные собрания могут устанавливать на территории регионов собственный порядок обращения с бездомными животными. Законопроект разработали на фоне случаев нападения собак на людей, в том числе со смертельными исходами.

Закон вызвал резкую критику со стороны зоозащитников. В частности, они требовали не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных и сохранить существующую систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с РБК подчеркнул, что в принятом законе «сохранено несколько конкретных пунктов, которые фиксируют, что обращение с безнадзорными животными может производиться регионами только на основах гуманности и недопущения жестокого обращения с ними».

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Тем не менее после принятия закона сразу несколько субъектов России подняли вопрос о необходимости законодательно закрепить на уровне региона право усыплять бездомных животных, представляющих опасность.

В ноябре 2023 года Магаданская областная дума приняла закон, регулирующий вопросы содержания бездомных животных в пунктах временного содержания, он вступил в силу 1 января. В документе отмечается, что пункты временного содержания «вправе принять решение о дальнейшем пребывании в нем безнадзорного животного, которому в течение 10 дней со дня его поступления <...> не найден владелец».

Это касается случаев, когда у животного имеются признаки физических страданий, доказано наличие тяжелого неизлечимого заболевания или заболевания, угрожающего здоровью человека, а также если животное неоднократно проявляло немотивированную агрессию. В администрации региона тогда подчеркнули, что документ не предусматривает эвтаназию.

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Теги
Магадан бродячие собаки эвтаназия
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