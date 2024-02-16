При обстреле Рафаха Израилем погибли не менее семи палестинцев

Семь человек погибли при ударе Израиля по Рафаху

В результате обстрела Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) юга севера Газа погибли по меньшей мере семь человек, еще несколько ранены, сообщает Al Mayadeen. Al Jazeera называет то же число погибших.

Удары затронули жилые дома в Рафахе, уточняют издания. Это город расположен у границы с Египтом. Через одноименный КПП эвакуируются мирные жители, а в сам эксклав поставляется гуманитарная помощь. По оценке местных властей, в Рафахе остаются около 1,3 млн гражданских лиц.

Al Jazeera также сообщила, что израильские военные, осаждавшие палестинский медицинский центр «Насер», взяли штурмом здание больницы в городе Хан-Юнис на юге Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что у военных «нет намерения нарушать работу больницы». «Скорее, мы предоставляем помощь и необходимое оборудование. Единственные, кто заинтересован в превращении больниц в поля сражений, — это ХАМАС», — добавили в армии.

В начале февраля Израиль объявил о планах ввести в Рафах армию, чтобы уничтожить оставшиеся там батальоны ХАМАС. Первую серию ударов военные нанесли 12 февраля — Палестинский Красный Полумесяц сообщил о сотне жертв.

В Белом доме заявили, что операция «станет катастрофой». Палестина призвала не допустить наступления, а Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор.