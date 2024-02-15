Представитель генсека ООН призвал после атаки ВСУ на Белгород прекратить удары

В ООН призвали прекратить удары после атаки ВСУ на Белгород

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку украинских военных на Белгород, заявил, что нападения на мирных граждан должны быть немедленно прекращены.

«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — сказал Дюжаррик на брифинге.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва вынесет на обсуждение Совета Безопасности ООН ситуацию с атакой на город.

Украинские военные атаковали Белгород днем 15 февраля. По данным Минобороны России, удары наносили из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, средства ПВО перехватили 14 снарядов над Белгородской областью.

По последним данным, погибли семь человек, 18 жителей получили ранения. Были повреждены более 100 квартир в десяти многоквартирных домах, 15 частных домовладений, более 30 автомобилей, четыре магазина.