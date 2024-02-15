В ООН призвали прекратить удары после атаки ВСУ на Белгород
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку украинских военных на Белгород, заявил, что нападения на мирных граждан должны быть немедленно прекращены.
«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — сказал Дюжаррик на брифинге.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва вынесет на обсуждение Совета Безопасности ООН ситуацию с атакой на город.
Украинские военные атаковали Белгород днем 15 февраля. По данным Минобороны России, удары наносили из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, средства ПВО перехватили 14 снарядов над Белгородской областью.
По последним данным, погибли семь человек, 18 жителей получили ранения. Были повреждены более 100 квартир в десяти многоквартирных домах, 15 частных домовладений, более 30 автомобилей, четыре магазина.
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