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Военная операция на Украине ,  
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Очевидцы рассказали об обстановке во время ракетного удара по Белгороду

Очевидцы рассказали о ситуации в Белгороде во время и после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Жители Белгорода, ставшие свидетелями обстрела города ракетами со стороны Украины, рассказали РБК о том, как это было.

Никита Лазарев сообщил, что в момент обстрела находился в ветеринарной клинике: после того как прогремели взрывы, персонал отвел посетителей в безопасное помещение. «Когда все утихло, я пошел в сторону остановки «Родина», и на входе в подземный переход на ступеньках лежал осколок», — сказал он. По его словам, это был «небольшой, но довольно опасный» обломок.

Живущий в Белгороде военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что обломки ракет упали на стадион. Также, по его словам, были повреждены окна в многоэтажных домах и автомобили на стоянке возле торгового центра.

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Фото:Reuters

Он отметил, что перед ударом в городе звучали сирены ракетной опасности. После взрывов на место происшествия быстро приехали бригады скорой помощи и сотрудники коммунальных служб, местные власти также оперативно отреагировали на произошедшее, добавил Алехин. По его словам, местные жители были встревожены, но «паники и истерики не наблюдалось».

Минобороны России ранее сообщило, что украинские военные нанесли удар по Белгороду из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ведомство отчиталось, что средства ПВО сбили 14 снарядов.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о пяти погибших и 18 пострадавших. Позже региональный минздрав уточнил, что погибли шесть человек, в том числе один ребенок, 17 человек получили ранения.

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Очевидцы рассказали об обстановке во время ракетного удара по Белгороду
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