Путин призвал рожать минимум по два ребенка ради сохранения этноса

Video

Ради сохранения населения России и развития страны в семьях должно рождаться по два-три ребенка. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода».

«Если мы хотим сохраниться как этнос — ну или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребенка. <...> А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», — сказал Путин.

В ноябре 2023 года президент, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России. Он подчеркнул, что семья — это «не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности».

«У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», — сказал Путин.

Президент неоднократно заявлял, что в России наблюдается крайне сложная ситуация с демографией. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что принимаются меры для того, чтобы подвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата.