Финансы обошли создание счастливой семьи в списке жизненных целей россиян

Фото: Василий Федосенко / ТАСС

Для большей части россиян (57%) главная жизненная цель — это финансовое благополучие, следует из опроса, проведенного компанией «СберСтрахование жизни» и сервисом «Работа.ру» (результаты есть у РБК).

Почти половина (48%) респондентов рассказали о стремлении создать счастливую семью, каждый третий (36%) россиянин больше всего хочет путешествовать по миру.

При этом создание семьи в основном выбирали опрошенные моложе 40 лет. Построение отношений является жизненным приоритетом для 57% россиян в возрасте от 18 до 29 лет и для 64% — от 30 до 40 лет. Для 62% респондентов 40–49 лет и 52% россиян старше 50 важнее жить в достатке.

Кроме того, в числе главных жизненных целей опрошенные называли покупку недвижимости (35%), карьерный успех (23%) и создание собственного бизнеса (20%).

Открыть бизнес при этом чаще хотят мужчины, женщины же чаще выбирают финансовое благополучие и путешествия.

Исследование проводилось в октябре 2023 года среди 3,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее россияне рассказали, сколько денег им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. По результатам опроса, проведенного в августе—сентябре 2023 года, в среднем гражданам России для счастья необходимо 200 тыс. руб. в месяц.