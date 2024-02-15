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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал удар по Белгороду чудовищным преступлением

МИД назвал чудовищным преступлением ракетный удар по Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Россия осуждает «чудовищное преступление» против мирных жителей, которые стали жертвами ракетного удара по Белгороду со стороны Украины, следует из заявления российского МИДа.

«Очевидно, что киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, варварски вымещают свою злость на мирных российских гражданах», — говорится в сообщении.

Атака украинских военных, по мнению внешнеполитического ведомства, «высветила преступную роль» США и других западных стран, которые поставляют Киеву оружие, а тот использует его против «ни в чем не повинных гражданских лиц».

МИД призвал международное сообщество выступить с осуждением атаки по Белгороду и заявил о плане инициировать рассмотрение произошедшего в Совете Безопасности ООН и других международных структурах.

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Политика
Фото:Reuters

Украинские военные атаковали Белгород днем 15 февраля. По данным Минобороны России, удары наносили из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, средства ПВО перехватили 14 снарядов над Белгородской областью.

По последним данным, погибли шесть человек, 17 жителей получили ранения. Были повреждены 128 квартир в десяти многоквартирных домах, 15 частных домовладений, 34 автомобиля, четыре магазина.

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Теги
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