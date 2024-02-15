Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о сроке спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами призвал не вырывать из контекста его слова, связанные с военной операцией на Украине, сообщает ТАСС.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», — сказал он. Так Песков ответил на вопрос о том, что в ряде публикаций его высказывание было подано как заявление о затягивании сроков спецоперации.

Песков отметил, что 14 февраля его спросили об итогах военной операции почти за два года ее проведения и он ответил, что «операция продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом».

Песков добавил, что в связи с этим операция может длиться дольше, чем могла бы, но это «не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов».

Президент России Владимир Путин назвал Запад противником Москвы, который пытается с помощью Украины «решить свои вопросы». Путин отметил, что, хотя украинская армия несет тяжелые потери, западные страны не отказываются от стратегии сдерживания России и своих целей на Украине. Москва тоже не собирается отказываться от своих целей в военной операции, добавил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией не закончится быстро.