В Екатеринбурге девушка выжила после падения с 20-го этажа

В Екатеринбурге девушка упала с 20-го этажа в сугроб и выжила

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Жительница Екатеринбурга упала с 20-го этажа и выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена операция, находится в реанимации. Состояние тяжелое», — заявили в ведомстве.

Девушка выпала с 20-го этажа дома в жилом комплексе «Янтарная долина» на улице Крауля, рассказали Е1 очевидцы. По их словам, она упала в сугроб под окнами, ее увезли на скорой.

В конце января российский боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с десятого этажа дома в Ростове-на-Дону. Его менеджер рассказал, что спортсмен получил переломы ног и таза. Зайналов перенес четыре операции, ему предстоят еще несколько.

По данным телеграм-канала Mash, Зайналов сорвался, пытаясь спасти испуганного кота, который выбежал на балкон и залез на водосток. Телеграм-канал SHOT сообщал, что боец упал на припаркованную под окнами машину.