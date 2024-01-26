Упавший с десятого этажа российский боец ММА перенесет еще три операции
Российский боец поп-ММА Магомед Зайналов, известный по прозвищу Веном, перенесет еще три операции после падения с десятого этажа. Об этом ТАСС сообщили в семье спортсмена.
«Магомеду в ближайшее время предстоят еще минимум три операции», — сказал собеседник агентства.
На данный момент его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Спортсмен уже перенес четыре операции.
Зайналов 24 января в Ростове-на-Дону выпал из окна десятого этажа и упал на автомобиль. Mash со ссылкой на жену Зайналова писал, что тот пытался спасти кота, который выбежал на балкон и забрался на водосток.
Менеджер Зайналова Виталий Тарасов рассказал, что боец получил переломы ног и таза.
Зайналову 24 года. У бойца пять побед и девять поражений в ММА (в том числе в трех последних боях).
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