Упавший с десятого этажа российский боец ММА Зайналов перенесет еще три операции

Упавший с десятого этажа российский боец ММА перенесет еще три операции

Магомед Зайналов 24 января в Ростове-на-Дону выпал из окна десятого этажа и упал на автомобиль. Спортсмен уже перенес четыре операции, угрозы жизни нет

Фото: Соцсети Магомеда Зайналова

Российский боец поп-ММА Магомед Зайналов, известный по прозвищу Веном, перенесет еще три операции после падения с десятого этажа. Об этом ТАСС сообщили в семье спортсмена.

«Магомеду в ближайшее время предстоят еще минимум три операции», — сказал собеседник агентства.

На данный момент его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Спортсмен уже перенес четыре операции.

Зайналов 24 января в Ростове-на-Дону выпал из окна десятого этажа и упал на автомобиль. Mash со ссылкой на жену Зайналова писал, что тот пытался спасти кота, который выбежал на балкон и забрался на водосток.

Менеджер Зайналова Виталий Тарасов рассказал, что боец получил переломы ног и таза.

Зайналову 24 года. У бойца пять побед и девять поражений в ММА (в том числе в трех последних боях).