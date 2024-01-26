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Упавший с десятого этажа российский боец ММА перенесет еще три операции

Упавший с десятого этажа российский боец ММА Зайналов перенесет еще три операции
Магомед Зайналов 24 января в Ростове-на-Дону выпал из окна десятого этажа и упал на автомобиль. Спортсмен уже перенес четыре операции, угрозы жизни нет
Фото: Соцсети Магомеда Зайналова
Фото: Соцсети Магомеда Зайналова

Российский боец поп-ММА Магомед Зайналов, известный по прозвищу Веном, перенесет еще три операции после падения с десятого этажа. Об этом ТАСС сообщили в семье спортсмена.

«Магомеду в ближайшее время предстоят еще минимум три операции», — сказал собеседник агентства.

На данный момент его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Спортсмен уже перенес четыре операции.

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Спорт
Магомед Зайналов

Зайналов 24 января в Ростове-на-Дону выпал из окна десятого этажа и упал на автомобиль. Mash со ссылкой на жену Зайналова писал, что тот пытался спасти кота, который выбежал на балкон и забрался на водосток.

Менеджер Зайналова Виталий Тарасов рассказал, что боец получил переломы ног и таза.

Зайналову 24 года. У бойца пять побед и девять поражений в ММА (в том числе в трех последних боях).

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА)
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