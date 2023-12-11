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В Москве машина с пьяным водителем упала с четвертого этажа парковки

Volkswagen Touareg с пьяным за рулем упал с четвертого этажа парковки в Митино

В Москве машина с пьяным водителем упала с четвертого этажа парковки
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На северо-западе Москвы автомобиль Volkswagen Touareg с водителем внутри упал с четвертого этажа парковки, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, а также написали телеграм-каналы Mash и Shot.

ДТП произошло в районе Митино на Пятницком шоссе. По словам собеседника агентства, машина пробила ограждение на стоянке и упала на землю. Находившегося внутри мужчину отправили в больницу.

Как уточняет Mash, водитель сдавал задом и не заметил ограждения. По данным телеграм-канала, машина принадлежит 37-летней женщине, но за рулем в момент аварии находился мужчина. Он был в нетрезвом состоянии, серьезных травм у него нет, пишет Shot.

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В июне в Москве возле жилого комплекса «Савеловский Сити» на улице Новодмитровской Mercedes-Benz ML 350 с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки. В машине находился один человек — водитель, он также серьезно не пострадал. По словам водителя, у его машины отказали тормоза, когда он съезжал с четвертого этажа парковки. Автомобиль начал ускоряться, пробил ограждение третьего уровня и выпал наружу, приземлившись на крышу.

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