Российский боец ММА упал с балкона десятого этажа
Российский боец поп‑ММА Магомед Зайналов получил переломы ног и таза после падения с десятого этажа. Об этом сообщил «Матч ТВ» менеджер бойца Виталий Тарасов.
Ранее в среду о происшествии сообщил боец Эдуард Кузьминов, у которого был назначен поединок с Зайналовым в Hardcore FC. Кузьминов рассказал, что Зайналов оказался в реанимации.
Менеджер сообщил, что состояние Зайналова стабильное и он находится в сознании. «У него переломы ног и таза. Насколько мне известно, он выпал с балкона, который был полностью покрыт льдом», — отметил Тарасов.
Глава Hardcore Анаталий Сульянов сообщил РБК, что состояние Зайналова стабильное. «И лига, и менеджмент спортсмена оказывают всю необходимую, в том числе и финансовую, помощь Магомеду Зайналову и его семье», — заявил он.
Телеграм-канал Mash пишет, что Зайналов пытался спасти испуганного кота, который выбежал на балкон и залез на водосток.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.
Зайналову 24 года.
Согласно информации на сайте Sherdog.com, у бойца пять побед и девять поражений в ММА (в том числе в трех последних боях).
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