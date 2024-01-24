Российский боец ММА упал с балкона десятого этажа

Менеджер Магомеда Зайналова сообщил, что боец получил переломы ног и таза после падения с балкона. Mash пишет, что спортсмен пытался спасти кота, который забрался на водосток

Магомед Зайналов (слева) (Фото: Телеграм-канал Hardcore Fighting)

Российский боец поп‑ММА Магомед Зайналов получил переломы ног и таза после падения с десятого этажа. Об этом сообщил «Матч ТВ» менеджер бойца Виталий Тарасов.

Ранее в среду о происшествии сообщил боец Эдуард Кузьминов, у которого был назначен поединок с Зайналовым в Hardcore FC. Кузьминов рассказал, что Зайналов оказался в реанимации.

Менеджер сообщил, что состояние Зайналова стабильное и он находится в сознании. «У него переломы ног и таза. Насколько мне известно, он выпал с балкона, который был полностью покрыт льдом», — отметил Тарасов.

Глава Hardcore Анаталий Сульянов сообщил РБК, что состояние Зайналова стабильное. «И лига, и менеджмент спортсмена оказывают всю необходимую, в том числе и финансовую, помощь Магомеду Зайналову и его семье», — заявил он.

Телеграм-канал Mash пишет, что Зайналов пытался спасти испуганного кота, который выбежал на балкон и залез на водосток.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Зайналову 24 года.

Согласно информации на сайте Sherdog.com, у бойца пять побед и девять поражений в ММА (в том числе в трех последних боях).