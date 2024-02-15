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МИД Норвегии выступил против ухода России из Арктического совета

МИД Норвегии: Осло будет сожалеть, если Россия выйдет из Арктического совета
Министерская встреча Арктического совета на Аляске
Министерская встреча Арктического совета на Аляске (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Власти Норвегии будут сожалеть, если Россия покинет Арктический совет, заявила «РИА Новости» советник по связям с общественностью МИД страны Марикен Бруусгор Харбиц.

«Мы поддерживаем контакты со всеми странами-членами, включая Россию. <...> Цель Норвегии — сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», — сказала Харбиц.

Она добавила, что властям Норвегии крайне важно, чтобы страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность «за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона». Поэтому Осло будет сожалеть, если Москва решит покинуть объединение.

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В середине февраля Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет — межправительственную организацию арктических государств, в которую, помимо России и Норвегии, входят Дания, Исландия, Канада, США, Финляндия и Швеция.

В российском МИДе заявили, что вопрос о возможном выходе страны из объединения не стоит. Однако если Арктический совет будет «эволюционировать в недружественный России институт», то российские власти рассмотрят целесообразность участия в нем.

С 2021 года в совете председательствовала Россия. В марте 2022 года западные страны-члены организации отказались участвовать в российских мероприятиях в знак протеста против военных действий на Украине. В мае 2023 года председательство перешло к Норвегии.

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Норвегия Арктический совет Россия участие
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