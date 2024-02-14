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Политика ,  
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МИД назвал условие возобновления выплат взносов в Арктический совет

МИД: Россия возобновит выплаты в Арктический совет после нормализации его работы
Министерская встреча Арктического совета в Финляндии
Министерская встреча Арктического совета в Финляндии (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия возобновит взносы в Арктический совет, когда организация вернется к полноформатной работе, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов.

«Решение принято до возобновления полноформатной работы совета и соответствующего взаимодействия между всеми его участниками, в том числе и в проектной деятельности», — сказал он.

О решении временно не выплачивать ежегодные взносы в МИДе сообщили утром 14 февраля. В ведомстве добавили, что вопрос о выходе из Арктического совета встанет, если организация превратится в недружественный для страны институт.

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет
Политика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

Помимо России в совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Ряд государств, в том числе Великобритания и Германия, имеют статус наблюдателя.

В начале марта 2022 года все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление об отказе от участия в заседаниях под председательством Москвы.

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Теги
Арктический совет МИД взносы
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