МИД назвал условие возобновления выплат взносов в Арктический совет

МИД: Россия возобновит выплаты в Арктический совет после нормализации его работы

Министерская встреча Арктического совета в Финляндии (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия возобновит взносы в Арктический совет, когда организация вернется к полноформатной работе, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов.

«Решение принято до возобновления полноформатной работы совета и соответствующего взаимодействия между всеми его участниками, в том числе и в проектной деятельности», — сказал он.

О решении временно не выплачивать ежегодные взносы в МИДе сообщили утром 14 февраля. В ведомстве добавили, что вопрос о выходе из Арктического совета встанет, если организация превратится в недружественный для страны институт.

Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

Помимо России в совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Ряд государств, в том числе Великобритания и Германия, имеют статус наблюдателя.

В начале марта 2022 года все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление об отказе от участия в заседаниях под председательством Москвы.