Вопрос о выходе России из Арктического совета сейчас не рассматривается, отметили в МИД. Однако власти страны могут задуматься об этом, если организация начнет превращаться в «недружественный» институт

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит. «Как было отмечено в ходе брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 7 февраля этого года, если Арктический совет будет эволюционировать в недружественный России институт, то мы рассмотрим целесообразность своего участия в нем», — добавили в МИД.

Посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов 6 февраля заявил, что Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы. По его словам, совет функционирует «на самых малых оборотах»: председательствующая в организации Норвегия пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других стран-участниц.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. В нее входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. С 2021 года в совете председательствовала Россия.

В марте 2022 года все западные страны — участницы организации объявили об отказе от участия в мероприятиях объединения в знак протеста против военных действий на Украине. Российский МИД счел это решение политизированным и нерациональным.

В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии. Страна заявила о намерении сосредоточиться на вопросах изменения климата, океанов и устойчивого экономического развития арктических государств.