Высота сугробов в Москве превысила полметра
Сугробы в Москве выросли до 54 см, что в 1,5 раза больше нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«В результате обильных снегопадов, зарядивших в столице в середине ночи, к 9 часам утра высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ увеличилась на 4 см и составляет 54 см», — уточнил Тишковец.
По словам синоптика, в течение ближайших суток снежный покров в Москве подрастет до 60 см при норме 36 см. Тишковец отметил, что рекорд был поставлен в 1994 году, когда высота сугробов достигла 65 см.
В начале февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота сугробов в Москве достигла рекордных за последние годы 60 см. После сильного снегопада они увеличились на 7 см. Высота снежного покрова превысила климатическую норму на 166%.
С 12 по 13 февраля в Москве шел ледяной дождь и мокрый снег. МЧС предупреждало о сильной гололедице и тумане. Ведомство попросило водителей автомобилей ездить на низкой скорости с увеличенной дистанцией и избегать опасных маневров, а пешеходов — не ходить возле рекламных щитов и шатких конструкций.
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