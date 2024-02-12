МЧС рассказало, сколько продлится ледяной дождь в Москве
Ледяной дождь, мокрый снег и туман ожидаются в Москве до утра вторника, 13 февраля. Об этом сообщило столичное управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.
«В период с 21:00 часов 12 февраля до 06:00 часов 13 февраля по Москве сохранится гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, налипание мокрого снега, туман. Местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.
В МЧС попросили водителей автомобилей ездить на низкой скорости с увеличенной дистанцией и избегать опасных маневров. Пешеходов попросили не ходить возле рекламных щитов и шатких конструкций.
Гидрометцентр 12 февраля объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. В учреждении также предупредили, что в регионе ожидаются ледяной дождь и налипание мокрого снега, в некоторых местах возможен туман.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в ночь на 13 февраля и днем составит от минус четырех до минус двух градусов, в области — от минус семи до минус двух градусов. С 14 по 17 февраля ожидается похолодание до минус 24 градусов по ночам.
В центре погоды «Фобос» добавили, что ко второй половине недели практически всю северную часть Русской равнины займет антициклон. «К концу рабочей недели вся Европейская Россия (кроме крайнего юга) и Урал-Сибирь (кроме Ямала и Таймыра) окажутся во власти аномальных морозов», — рассказали синоптики. По их прогнозу, пик похолодания придется на середину недели — ночь на четверг и пятницу.
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