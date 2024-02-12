Синоптик спрогнозировал аномальные морозы на 80% территории России

На 80% России ожидаются аномально низкие температуры к пятнице, 16 февраля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу и выходные на 80% территории страны аномальные низкие температуры, ниже многолетних значений. В начале недели на европейской части страны очень тепло, а затем резкое понижение температуры, очень холодная погода», — уточнил Вильфанд.

По словам синоптика, на Урале, в западной и центральной Сибири температура будет на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии и Магадане — на 4-6 градусов. В Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях температура останется в пределах нормальных показателей.

Вильфанд добавил, что в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье температурный фон будет на 2-3 градуса выше нормы.

Ранее Вильфанд сообщил, что 12 февраля в Москве и Московской области возможен ледяной дождь. По его словам, это связано с быстрым потеплением. Он рассказал, что на высоте 1–1,5 тыс. м температура будет выше 0 °С, а ближе к земле будет холоднее — от 0 до –3 °С.