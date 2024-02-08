Синоптик сообщил о рекордных за 10 лет сугробах в Москве
Высота сугробов в Москве достигла рекордных за последние годы 60 см, сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
После сильного снегопада за последние сутки сугробы увеличились на 7 см. По словам Леуса, теперь высота снежного покрова превышает климатическую норму в полтора раза (166%).
«Столько снега в столице не было более 10 лет — последний раз 60-сантиметровые сугробы на метеостанции ВДНХ отмечались в начале апреля 2013 года», — рассказал синоптик.
При этом более высокое значение высоты снежного покрова было зафиксировано в феврале 1994 года — тогда сугробы в Москве выросли до 65 см.
Леус отметил, что в Новой Москве сугробы достигли 67 см. В Московской области больше всего снега в Волоколамске — высота снежного покрова там составляет 64 см.
Накануне, 7 февраля, на Москву обрушился циклон «Ольга», который принес в город сильные снегопады. Синоптики предупреждали, что снега выпадет около четверти от месячной нормы.
После циклона, по прогнозам специалистов, в четверг и пятницу в Москву должны прийти 20-градусные морозы.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько