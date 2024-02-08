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Синоптик сообщил о рекордных за 10 лет сугробах в Москве

Синоптик Леус: сугробы в Москве достигли рекордной за 10 лет высоты
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Высота сугробов в Москве достигла рекордных за последние годы 60 см, сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

После сильного снегопада за последние сутки сугробы увеличились на 7 см. По словам Леуса, теперь высота снежного покрова превышает климатическую норму в полтора раза (166%).

«Столько снега в столице не было более 10 лет — последний раз 60-сантиметровые сугробы на метеостанции ВДНХ отмечались в начале апреля 2013 года», — рассказал синоптик.

При этом более высокое значение высоты снежного покрова было зафиксировано в феврале 1994 года — тогда сугробы в Москве выросли до 65 см.

Леус отметил, что в Новой Москве сугробы достигли 67 см. В Московской области больше всего снега в Волоколамске — высота снежного покрова там составляет 64 см.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Накануне, 7 февраля, на Москву обрушился циклон «Ольга», который принес в город сильные снегопады. Синоптики предупреждали, что снега выпадет около четверти от месячной нормы.

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После циклона, по прогнозам специалистов, в четверг и пятницу в Москву должны прийти 20-градусные морозы.

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