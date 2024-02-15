Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову
Российскому космонавту-испытателю Сергею Корсакову присвоили звание Героя России, следует из указа президента Владимира Путина.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации», — говорится в документе.
Также Корсакову присвоили почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
Сергей Корсаков — космонавт-испытатель отряда «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», ему 39 лет. 18 марта 2022 года он стартовал с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-21» к МКС в качестве первого бортинженера корабля. Он вернулся на Землю 29 сентября того же года, продолжительность полета составила более 194 суток.
5 февраля 2024 года космонавты-испытатели Денис Матвеев и Олег Артемьев также получили звание Героя России. Они были напарниками Корсакова в полете на МКС.
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