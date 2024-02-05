Путин наградил космонавтов «бауманского» экипажа «Союза МС-21»: Денис Матвеев получил звание Героя России и почетное звание «летчик-космонавт», Олег Артемьев — орден Гагарина

Олег Артемьев и Денис Матвеев (слева направо) (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

Космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Денис Матвеев получил звание Героя России и почетное звание «летчик-космонавт России», соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на портале публикования нормативных актов.

Матвеева наградили за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Также награду получил и напарник Матвеева — инструктор-космонавт-испытатель «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Олег Артемьев. Он удостоен ордена Гагарина «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество», проявленное в ходе полета на МКС. Артемьев уже имеет звание Героя России и почетное звание «летчик-космонавт».

Все трое являются выпускниками МГТУ имени Н.Э. Баумана, поэтому экипаж был назван «бауманским». Денис Матвеев имеет более 26 часов работы в открытом космосе — четыре выхода. Олег Артемьев набрал около 561 суток в сумме за три космических полета и около 54 часов в сумме за восемь выходов в открытый космос.

Полет Матвеева, Артемьева и еще одного космонавта-испытателя — Сергея Корсакова начался 18 марта 2022 года и завершился 29 сентября того же года, составив 195 суток. Артемьев был командиром экипажа «Союза МС-21», Матвеев и Корсаков вошли в состав в качестве бортинженеров. Для последних это был первый полет, для Артемьева — третий.