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В какую недвижимость инвестировать: четыре перспективных варианта
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Почему вы задаете вопросы неверно и как это исправить — Fast Company
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Экипаж «Союза МС-21» производит отстыковку от МКС. Прямая трансляция
Корабль "Союз МС-21" отстыкуется от МКС и полетит в сторону Земли. В середине дня он должен приземлиться в Казахстане. РБК ведет прямую трансляцию отстыковки.
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