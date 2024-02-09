С Плесецка запустили в космос «Союз-2.1в» с военным спутником
Ракета «Союз-2.1в» успешно вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
«Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк в 10:03 мск 9 февраля. «С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — сообщили в Минобороны.
Ведомство регулярно выводит спутники на орбиту. В прошлый раз аппарат отправили в космос 27 декабря 2023 года. Тогда спутник также запустили на ракете-носителе «Союз-2.1в».
В середине декабря 2023 года ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Байконур в Казахстане, успешно вывела на орбиту второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Аппарат предназначен для наблюдений за поверхностью Земли и морями Северного Ледовитого океана, обнаружения и мониторинга опасных природных явлений.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько