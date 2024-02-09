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Технологии и медиа ,  
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С Плесецка запустили в космос «Союз-2.1в» с военным спутником

Минобороны: ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник
Фото: Роскосмос / Global Look Press
Фото: Роскосмос / Global Look Press

Ракета «Союз-2.1в» успешно вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк в 10:03 мск 9 февраля. «С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — сообщили в Минобороны.

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Фото:An Di / XinHua / Global Look Press

Ведомство регулярно выводит спутники на орбиту. В прошлый раз аппарат отправили в космос 27 декабря 2023 года. Тогда спутник также запустили на ракете-носителе «Союз-2.1в».

В середине декабря 2023 года ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Байконур в Казахстане, успешно вывела на орбиту второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Аппарат предназначен для наблюдений за поверхностью Земли и морями Северного Ледовитого океана, обнаружения и мониторинга опасных природных явлений.

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Минобороны спутник ракета-носитель «Союз-2.1в»
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