Трамп-младший увидел у Путина возможность «играть» на Байдене

Трамп-младший: Путин способен манипулировать и играть на Байдене, как на скрипке

Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент России Владимир Путин может манипулировать американским коллегой Джо Байденом из-за его предсказуемости, заявил Дональд Трамп-младший, сын бывшего американского лидера, бизнесмена Дональда Трампа, в своем X.

«Путин <...> предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более «предсказуемый». Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке», — написал Трамп-младший в соцсети.

По его словам, нет ничего удивительного, что «Путин вторгался в другую страну при каждом президентстве от Буша до Обамы и Байдена, но не при Трампе».

Путин дал оценку двум фаворитам президентской гонки — Джо Байдену от Демократической партии и Дональду Трампу от Республиканской. Его спросили, кто из них для России лучше, и президент выбрал первого. Путин отметил, что Байден более «прогнозируемый», «политик старой формации».

Трамп назвал выбор Путина комплиментом ему. Он отметил, что российскому президенту при нынешнем американском лидере «дадут все, что он захочет, включая Украину», и заверил, что сделал бы больше для помощи Украине, чем Байден.