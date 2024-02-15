 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп-младший увидел у Путина возможность «играть» на Байдене

Трамп-младший: Путин способен манипулировать и играть на Байдене, как на скрипке
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент России Владимир Путин может манипулировать американским коллегой Джо Байденом из-за его предсказуемости, заявил Дональд Трамп-младший, сын бывшего американского лидера, бизнесмена Дональда Трампа, в своем X.

«Путин <...> предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более «предсказуемый». Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке», — написал Трамп-младший в соцсети.

По его словам, нет ничего удивительного, что «Путин вторгался в другую страну при каждом президентстве от Буша до Обамы и Байдена, но не при Трампе».

Путин дал оценку двум фаворитам президентской гонки — Джо Байдену от Демократической партии и Дональду Трампу от Республиканской. Его спросили, кто из них для России лучше, и президент выбрал первого. Путин отметил, что Байден более «прогнозируемый», «политик старой формации».

Путин назвал темы беседы с Карлсоном после интервью
Политика
Владимир Путин и Такер Карлсон

Трамп назвал выбор Путина комплиментом ему. Он отметил, что российскому президенту при нынешнем американском лидере «дадут все, что он захочет, включая Украину», и заверил, что сделал бы больше для помощи Украине, чем Байден.

Республиканская и Демократическая партии пока не выбрали своих кандидатов на президентских выборах, однако Байден и Трамп уверенно опережают конкурентов. Как следует из результатов январского опроса CNN, 49% избирателей в США поддержали бы Трампа, 45% — Байдена. Исследование показало: у обоих политиков высокий антирейтинг (59% у Байдена против 55% у Трампа).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Теги
Персоны
Дональд Трамп-младший Владимир Путин Джо Байден выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах Трампа принудить Украину к переговорам с Россией
Политика
Путин оценил реакцию ЕС на отказ Трампа защитить НАТО от России
Политика
Генпрокурор штата США призвал отстранить президента Байдена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
Байден больше не позвонит: как в США и ЕС взялись бороться с дипфейками Pro, 11:29
Следствие попросило заочно арестовать Гозмана и Сонина по делу о фейках Политика, 11:27
Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с главой МАГАТЭ Политика, 11:24
Венгрия помешала принять новые санкции ЕС против России Политика, 11:20
Летевший в Петербург Superjet запросил экстренную посадку в Шереметьево Общество, 11:17
В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдавать политика Илана Шора Политика, 11:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минобрнауки рекомендовало повысить стипендии до прожиточного минимума Общество, 11:09
Власти Индонезии согласились открыть консульство России на Бали Общество, 11:07
Теннисистка из Латвии Остапенко отказалась пожать руку белоруске Азаренко Спорт, 11:05
В Думе предложили запретить сдавать посуточно квартиры без счетчиков Общество, 10:59
Бум маркетплейсов второго эшелона: почему стало сложно заработать на Ozon Pro, 10:57
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 10:57
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову Общество, 10:55