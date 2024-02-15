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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал комплиментом слова Путина о «выгодности» Байдена

Трамп: предпочтение Путиным Байдена — комплимент из-за политики по Украине
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Выборы президента США
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Военная операция на Украине
Путин сказал, что предпочел бы Байдена в качестве президента США, а не Трампа. Республиканец напомнил, что накладывал санкции против России, которые затем снял Байден, и сказал: Путину «дадут все, что он захочет, включая Украину»

Претендент на пост президента США Дональд Трамп назвал комплиментом в свой адрес слова российского президента Владимира Путина, что тот предпочел бы победу нынешнего американского лидера Джо Байдена на ближайших выборах. Об этом Трамп заявил на митинге в Южной Каролине.

«На самом деле президент России Путин только что сделал мне отличный комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы, чтобы президентом был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент. Многие говорили: «Ой, это очень плохо». Нет-нет, это хорошо», — сказал Трамп.

Политик напомнил, что ввел санкции против проекта «Северный поток-2» в декабре 2019 года, но позже это решение было отменено избравшимся Байденом. «Я остановил это, это было мертво, это была мертвая сделка. [Байден] вступил в должность и сразу же одобрил это. Я сказал: «Я не могу в это поверить», — рассказал Трамп.

Он также заверил, что сделал бы больше для помощи Украине, чем Байден. Трамп выразил уверенность, что Путину при нынешнем президенте США «дадут все, что он захочет, включая Украину».

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Путин дал свою оценку двум фаворитам президентской гонки в США накануне. Его спросили: «Кто для России лучше — Байден или Трамп?», президент выбрал первого. «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — пояснил Путин.

Республиканская и Демократическая партии пока не выбрали своих кандидатов на президентских выборах, однако Байден и Трамп уверенно опережают конкурентов. Как следует из результатов январского опроса CNN, 49% избирателей в США поддержали бы Трампа, 45% — Байдена. Исследование показало: у обоих политиков высокий антирейтинг (59% у Байдена против 55% у Трампа).

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Как выяснил Bloomberg, Трамп в случае победы на выборах планирует провести мирный саммит с участием Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Для воздействия на Киев он может сократить военную поддержку, а Москве пригрозить нарастить поставки, рассказали источники агентства.

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