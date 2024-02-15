Трамп назвал комплиментом слова Путина о «выгодности» Байдена

Путин сказал, что предпочел бы Байдена в качестве президента США, а не Трампа. Республиканец напомнил, что накладывал санкции против России, которые затем снял Байден, и сказал: Путину «дадут все, что он захочет, включая Украину»

Претендент на пост президента США Дональд Трамп назвал комплиментом в свой адрес слова российского президента Владимира Путина, что тот предпочел бы победу нынешнего американского лидера Джо Байдена на ближайших выборах. Об этом Трамп заявил на митинге в Южной Каролине.

«На самом деле президент России Путин только что сделал мне отличный комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы, чтобы президентом был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент. Многие говорили: «Ой, это очень плохо». Нет-нет, это хорошо», — сказал Трамп.

Политик напомнил, что ввел санкции против проекта «Северный поток-2» в декабре 2019 года, но позже это решение было отменено избравшимся Байденом. «Я остановил это, это было мертво, это была мертвая сделка. [Байден] вступил в должность и сразу же одобрил это. Я сказал: «Я не могу в это поверить», — рассказал Трамп.

Он также заверил, что сделал бы больше для помощи Украине, чем Байден. Трамп выразил уверенность, что Путину при нынешнем президенте США «дадут все, что он захочет, включая Украину».

Путин дал свою оценку двум фаворитам президентской гонки в США накануне. Его спросили: «Кто для России лучше — Байден или Трамп?», президент выбрал первого. «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — пояснил Путин.

Республиканская и Демократическая партии пока не выбрали своих кандидатов на президентских выборах, однако Байден и Трамп уверенно опережают конкурентов. Как следует из результатов январского опроса CNN, 49% избирателей в США поддержали бы Трампа, 45% — Байдена. Исследование показало: у обоих политиков высокий антирейтинг (59% у Байдена против 55% у Трампа).

Как выяснил Bloomberg, Трамп в случае победы на выборах планирует провести мирный саммит с участием Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Для воздействия на Киев он может сократить военную поддержку, а Москве пригрозить нарастить поставки, рассказали источники агентства.