Почти каждый пятый американец поверил в теорию заговора о Тейлор Свифт
В теорию заговора, согласно которой поп-певица Тейлор Свифт влияет на американскую общественность, чтобы президент США Джо Байден победил на выборах лидера государства в ноябре 2024 года, верит почти каждый пятый американец, показал опрос, проведенный Университетом Монмута. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно опросу около 18% респондентов заявили, что верят в теорию заговора о том, что Пентагон использует Свифт для пропаганды правительственных идей. Многие из тех, кто поддерживает теорию, отнесли себя к республиканцам. По их мнению, певица тайно помогает Байдену переизбраться на пост президента.
В декабре 2023 года Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time, обойдя президента России Владимира Путина и основателя OpenAI Сэма Альтмана. Forbes объявил певицу одной из самых влиятельных женщин года, поместив ее на пятое место рейтинга. Свифт стала одной из самых продаваемых исполнительниц в мире и самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify.
В январе ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил, что певица может работать на Пентагон, и назвал ее «активом НАТО». Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх опровергла слова журналиста.
В начале февраля в преддверии проведения Супербоула в Лас-Вегасе, появилась конспирологическая теория о том, что соревнование подстроили в пользу «Канзас-Сити Чифс», где играет Трэвис Келси, состоящий со Свифт в отношениях. Певица посетила 12 игр «Канзас-Сити». Авторы теории заговора считают, что это предоставит Свифт платформу для объявления о своей поддержке Байдена на предстоящих выборах.
11 февраля «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 25:22.
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