Пентагон опроверг работу певицы Тейлор Свифт на военное ведомство

Тейлор Свифт (Фото: Emma McIntyre / Getty Images)

Министерство обороны США опровергло слухи о том, что певица Тейлор Свифт сотрудничает с ведомством, сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх изданию Politico.

«Что касается этой теории заговора: советую стряхнуть ее», — сказала Сингх, процитировав песню Свифт «Shake It Off». В ней героиня сетует на слухи вокруг своей личности и утверждает, что «стряхнет их с себя».

Отвечая на еще один вопрос журналистов о финансировании правительства США, Сингх сослалась на другую песню певицы — «Out of the Woods». Она призвала конгресс одобрить запрос о дополнительном финансировании, чтобы избежать возможных проблем с бюджетом.

9 января ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс предположил, что Свифт может сотрудничать с Пентагоном на протяжении четырех лет. В эфире он показал видео 2019 года с конференции, организованной центром киберзащиты НАТО, на которой певицу назвали влиятельным человеком. По мнению Уоттерса, Минобороны США наняло Свифт для борьбы с дезинформацией в интернете. В частности, он назвал певицу «активом НАТО».

В декабре 2023 года Свифт стала человеком года по версии журнала Time, обойдя президента России Владимира Путина и основателя OpenAI Сэма Альтмана. Forbes объявил певицу одной из самых влиятельных женщин года, поместив ее на пятое место рейтинга. Свифт стала одной из самых продаваемых исполнительниц в мире и самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify.