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Военная операция на Украине ,  
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«Известия» узнали о проверке военных аэродромов на устойчивость к ударам

«Известия»: военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам
Сюжет
Военная операция на Украине

В нескольких российских регионах прошли учения, на которых военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Маневры, в частности, прошли в регионах на южном и западном стратегических направлениях, сказали изданию собеседники. В ходе учений военные отработали восстановление аэродромов после массированных ударов: они заделывали воронки, отстраивали взлетно-посадочные полосы и капониры.

Во время маневров, по данным источников, учитывался опыт военной операции на Украине. Участие в них принимали инженерно-саперные подразделения

«Можно учесть много моментов: как защищать самолеты от тех же беспилотников, как их укрывать, как обеспечивать аэродромы средствами радиоэлектронной борьбы. В этих вопросах накоплен богатейший опыт, и его надо закреплять на учениях», — сказал газете военный эксперт Василий Дандыкин.

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Минобороны сообщало об атаках на военные аэродромы после начала спецоперации, в том числе с применением беспилотников. Им, в частности, подвергались аэродромы Бельбек (Севастополь), Энгельс в Саратовской области и аэродром Дягилево в Рязанской области.

Атакам дронов также подвергались гражданские аэропорты, периодически в них ограничивают прием и отправку рейсов. В декабре 2023 года Росавиация сообщила, что власти намерены оснастить более 30 российских гражданских аэропортов средствами обнаружения беспилотников и противодействия им.

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Теги
учения военные аэродромы Минобороны
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