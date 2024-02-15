Путин обвинил главу МИД Германии во враждебном отношении к своей стране

Путин: глава МИД Германии Бербок враждебно относится к ней, как и к России

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок враждебно относится к своей стране, как и к России, так как пренебрегает экономическими интересами государства. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в телеграм-канале Кремля.

«Такие люди, как министр [иностранных дел] Германии [Анналена Бербок], <…> конечно, враждебно настроена к нашей стране, к России, но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране, потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны и своего народа», — сказал глава государства. Что именно он имеет ввиду, Путин не уточнил.

Он обратил внимание, что Бербок является представителем партии «Зеленых». Многие представители «этой части политического спектра» в Европе «спекулируют на страхах людей» перед событиями, которые могут происходить на фоне изменений климата, считает президент России.

Пользуясь этим, по словам Путина, такие политики проводят курс «далекий от того, с чем они пришли к власти».

Бербок называла Германию крупнейшей экономикой Евросоюза, а также страной с наиболее сильной экономикой в НАТО после Соединенных Штатов. Этот факт, по словам дипломата, накладывает на Берлин «особую ответственность».

Министр обращала внимание на ведущую роль дипломатии, сотрудничества и торговли во внешней политике, но, вместе с тем, призывала не ставить «экономические интересы превыше всего». Страна, по мнению дипломата, должна избегать экономической зависимости, в особенности, от авторитарных государств.

По мнению Бербок, сейчас становится ясно, что трудности в сфере энергетики и проблема изменения климата зависят не только от состояния окружающей среды, но и от политики в области безопасности. «Это значит, что мы не ставим экономические интересы превыше всего», — говорила она.