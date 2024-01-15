Шольц и Бербок вышли на демонстрацию против правых экстремистов

В Германии тысячи вышли на протесты против правых радикалов; поводом стало расследование о том, что АдГ обсуждала с представителями неонацистских взглядов высылку миллионов человек, в том числе «не ассимилировавшихся» граждан

Олаф Шольц и Анналена Бербок (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

В Берлине, Потсдаме и других городах Германии 14 января прошли акции протеста против правых экстремистов, передает Die Zeit. По данным властей, в митинге в центре Потсдама приняли участие около 10 тыс. человек, среди них были канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок В Берлине полиция сообщила о «нескольких тысячах» участников.

Поводом для митингов стал скандал вокруг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). 10 января издание Correctiv опубликовало расследование, в котором говорилось, что в ноябре 2023 года высокопоставленные члены АдГ встречались со сторонниками неонацистских взглядов, в том числе юристами, политиками, предпринимателями, врачами. На встрече обсуждалась возможность выслать из Германии миллионов человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».

По данным издания, на встрече присутствовал Роланд Хартвиг, личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель. В АдГ, комментируя расследование, заявили, что он не разрабатывал политических стратегий и не имел представления об озвученном на встрече «плане по реэмиграции», передает Euronews.

Мэр Потсдама Майк Шуберт заявил, что «потерял дар речи и был ошеломлен» новостями. По его словам, реэмиграция миллионов — «это не секретный план, а обещание АдГ». Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст назвал АдГ, вторую по величине оппозиционную партию в бундестаге, «опасной и нацистской».

Целью акции в Берлине ее организаторы назвали намерение «послать четкий сигнал» против АдГ и правого экстремизма и в защиту демократии. По данным полиции, в Киле на митинг вышли 7 тыс. человек, в Дуйсбурге — около 2,4 тыс., в Гамбурге — 2 тыс.

После публикации Correctiv в Германии начались споры о возможности запретить деятельность АдГ. За запуск этой процедуры высказались, например, некоторые политики из правящей Социал-демократической партии и «зеленые». Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген выступает против, отмечая, что для этого есть серьезные юридические препятствия. Призывы проверить возможность запрета политической силы звучали и ранее.

«Альтернатива для Германии» была создана в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны, затем в ее политике наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. В бундестаге АдГ занимает 79 из 736 мест. Больше всего их у Социал-демократической партии Германии (206), к которой принадлежит канцлер Шольц, у Христианско-демократического союза (152) и «Союза 90 / Зеленых» (118).