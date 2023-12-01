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Политика ,  
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Захарова ответила на претензии Бербок о поведении Лаврова на саммите ОБСЕ

Захарова ответила на критику главы МИД ФРГ Бербок поведения Лаврова на ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Германии Анналене Бербок о возможности смотреть трансляции выступлений Совета министров ОБСЕ из любой точки мира.

Ранее немецкий министр заявила, что ее российский коллега появляется в зале якобы «только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других».

«Расскажите Анналене [Бербок], что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить — лишь находясь в зале», — ответила Захарова в телеграм-канале.

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Представитель российского МИДа отметила, что Бербок не волновалась, когда Лавров не появился в зале год назад, так как Польша не направила России приглашение на заседание.

Лавров 30 ноября прибыл на заседание глав МИД ОБСЕ, которое проходит в Северной Македонии. Встреча глав МИД 57 стран-участниц будет длиться до 1 декабря. При этом Украина, Эстония, Латвия и Литва отказались участвовать в заседании из-за присутствия российского министра.

В ходе своего выступления Лавров говорил о «плачевном состоянии» ОБСЕ как организации. По его мнению, западные политики сделали «близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО», философии сдерживания, геополитических игр с нулевой суммой.

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В тот момент кто-то за кадром отвлек министра. В ответ Лавров сказал: «Can you leave me alone, please?» («Вы можете оставить меня в покое, пожалуйста?»), после чего поблагодарил отвлекшего.

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Мария Захарова МИД Россия Германия Сергей Лавров ОБСЕ
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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