Захарова ответила на претензии Бербок о поведении Лаврова на саммите ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Германии Анналене Бербок о возможности смотреть трансляции выступлений Совета министров ОБСЕ из любой точки мира.

Ранее немецкий министр заявила, что ее российский коллега появляется в зале якобы «только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других».

«Расскажите Анналене [Бербок], что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить — лишь находясь в зале», — ответила Захарова в телеграм-канале.

Представитель российского МИДа отметила, что Бербок не волновалась, когда Лавров не появился в зале год назад, так как Польша не направила России приглашение на заседание.

Лавров 30 ноября прибыл на заседание глав МИД ОБСЕ, которое проходит в Северной Македонии. Встреча глав МИД 57 стран-участниц будет длиться до 1 декабря. При этом Украина, Эстония, Латвия и Литва отказались участвовать в заседании из-за присутствия российского министра.

В ходе своего выступления Лавров говорил о «плачевном состоянии» ОБСЕ как организации. По его мнению, западные политики сделали «близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО», философии сдерживания, геополитических игр с нулевой суммой.

В тот момент кто-то за кадром отвлек министра. В ответ Лавров сказал: «Can you leave me alone, please?» («Вы можете оставить меня в покое, пожалуйста?»), после чего поблагодарил отвлекшего.