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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ сообщил об освобождении двух заложников в Рафахе

ЦАХАЛ: военные освободили двух заложников в Рафахе в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Двух заложников удалось освободить из города Рафах на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

«Ночью были спасены два израильских заложника, Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет), которые были похищены террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спасенные мужчины чувствуют себя хорошо, их госпитализировали для медицинского обследования.

В ночь на 12 февраля израильские силы нанесли серию ударов по Рафаху, в частности, в районе Шибаура. Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что в результате бомбардировки погибли около сотни человек, десятки ранены. Корреспондент телеканала отметил, что ЦАХАЛ ударила по городу не менее 50 раз.

Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

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По подсчетам Haaretz, в заложниках остаются 136 человек, взятых боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль. В ноябре 2023 года удалось освободить 121 заложника в обмен на палестинских заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах.

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11 февраля вооруженное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что двое заложников погибли, еще восемь получили серьезные ранения в результате ударов израильских войск по сектору Газа за последние четыре дня. В ХАМАС отметили, что состояние заложников становится «все более опасным» из-за невозможности обеспечить им надлежащее лечение.

Израиль отверг предложение боевиков завершить войну в обмен на возвращение заложников, поскольку Тель-Авив стремится к уничтожению ХАМАС за октябрьское вторжение.

Теги
ЦАХАЛ КПП «Рафах» Израиль ХАМАС заложники
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