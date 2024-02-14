Путин поручил запустить нацпроект по технологиям сбережения здоровья

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года запустить нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Соответствующее поручение глава государства дал во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию», — сказал он.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на привлечение к этой работе медиков и ученых.

В мае 2018 года после президентских выборов Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди национальных целей, зафиксированных в нем, — повышение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год, снижение уровня бедности вдвое и другие. Для их реализации были разработаны нацпроекты.

В июле 2020 года Путин поручил администрации президента разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 года. Он был подписанспустя неделю. Целями в нем были названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

В декабре 2023-го Путин предложил запустить обновленные нацпроекты и уточнить национальные цели развития, а также «расширить горизонт планирования до 2036 года».