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Песков рассказал, что Путин не отмечает День святого Валентина

Песков: Путин не празднует День святого Валентина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин не празднует День святого Валентина 14 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В 2022 году Песков рассказал, что в Кремле никак не отмечают 14 февраля. «Мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику», — сказал он журналистам. При этом в семье Пескова, по его словам, этот праздник отмечается «каждый день».

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 2024 году 79% россиян заявили, что не планируют дарить подарки на День святого Валентина, показали результаты опроса сервиса SuperJob. О намерении сделать подарок сообщили только 16% опрошенных. Чаще всего это были люди в браке — поздравить своих супругов собирались 10% мужчин и 9% женщин.

В 2022 году 78% жителей России говорили, что не будут отмечать 14 февраля, в 2023-м — 76%. При этом 44% участников опроса, проводившегося в прошлом году, признались, что им ближе и понятнее июльский День семьи, любви и верности. 2024 год в России был объявлен Путиным Годом семьи.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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