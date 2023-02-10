Опрос SuperJob: большинство россиян не будут отмечать День Святого Валентина

Большинство россиян не будут отмечать День святого Валентина

Подавляющее большинство россиян (76%) не планируют отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе. Это следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

При этом 36% мужчин, состоящих в браке или в отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы. Среди респондентов моложе 43 лет преподнести букет любимой женщине планирует каждый второй.

Вручение цветов мужчинам по случаю Дня всех влюбленных считают уместным лишь 3% опрошенных россиян. Наиболее подходящим праздником 41% россиян считает юбилей или день рождения. По мнению 39% респондентов, цветы мужчине можно подарить на любой праздник или дату.

Отметить День святого Валентина дома планируют лишь 13% опрошенных, а на работе — еще меньше, 5% респондентов.

Как следует из результатов опросов, за 16 лет популярность Дня святого Валентина в России снизилась почти в четыре раза: в 2007 его отмечал каждый второй (50%), сейчас — лишь 13%. В прошлом году отмечать праздник собирались 12% россиян.