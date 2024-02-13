Кадры посещения Киркоровым Горловки в ДНР
Филипп Киркоров приехал в Донецкую народную республику и выступил с концертом перед участниками военной операции, которые проходят лечение в одном из госпиталей. Народный артист приехал в Горловку — он выступил перед пациентами и сотрудниками больницы.
В частности, он исполнил песню «Снег»: «Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь / Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть». Также он сказал, что никуда не собирается уезжать из России: «У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос, папа мой».
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